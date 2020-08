Governo seleciona projetos para aumentar produtividade no campo

O governo federal vai investir R$ 4,8 milhões em 14 projetos pilotos de produtores rurais ou agroindústrias que atuam com tecnologias 4.0. O edital de seleção das propostas será lançado no dia 3 de setembro.

O objetivo é identificar soluções que aumentem a produtividade, a competitividade, e reduzam custos de produção do setor. A iniciativa é da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), em parceria com os Ministérios da Agricultura, Economia e Ciência, Tecnologia e Inovações. As propostas devem ser enviadas até o dia 26 de setembro.

A FAO estima que haverá necessidade de aumentar a produção no campo em até 70% para conseguir atender a demanda mundial por alimentos até 2050. Para os parceiros do projeto, a chave para aumentar a produtividade no campo e atender essa crescente demanda está na maior disseminação de tecnologias digitais no Brasil.