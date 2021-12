Governo Bolsonaro dá Luísa Sonza como morta; cantora levou caso à Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na última semana, a cantora Luísa Sonza passou por um sufoco ao tentar embarcar para a Europa.

Ao acessar o Conecte SUS, viu que o aplicativo do governo estava declarando-a como morta, o que a impediria de emitir o certificado internacional de vacinação — Luísa estava indo para Portugal e o país exige a comprovação no momento do embarque.

Sem conseguir resolver o problema, entrou com mandado de segurança na Justiça Federal alegando a urgência da agenda e os prejuízos que teria caso não cumprisse os compromissos.

No final das contas, ganhou uma liminar que obrigou o Ministério da Saúde a retificar o erro e partiu para dois dias de apresentações lotadas no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.