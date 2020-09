Fred Wassef desviou R$ 2,6 mi do Sistema S, diz MPF

A Lava –Jato no Rio apresentou denúncia nessa sexta-feira contra o advogado Frederick Wassef, o ex-presidente da Fecomércio do Rio Orlando Diniz e mais três pessoas por peculato e lavagem de dinheiro.

O grupo teria envolvimento numa suposta organização criminosa formada por advogados que teriam desviado milhões dos cofres do Sistema S no período de gestão de Diniz.

“No período de 15/12/2016 e 19/05/2017, em seis oportunidades distintas, ORLANDO SANTOS DINIZ, MARCELO CAZZO, FREDERICK WASSEF e MARCIA CARINA CASTELO BRANCO ZAMPIRON, com auxílio de LUIZA NAGIB ELUF, de modo consciente e voluntário, desviaram recursos do SESC/RJ e SENAC/RJ, por intermédio da Fecomércio/RJ, no valor total de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), divididos na proporção de R$ 1.163.900,00 (um milhão, cento e sessenta e três mil e novecentos reais) em proveito de LUIZA, R$ 2.685.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais) para FREDERICK e R$ 751.100,00 (setecentos e cinquenta e um mil e cem reais) para MARCIA, com pagamentos de honorários advocatícios por serviços que efetivamente não foram prestados, relativo a contrato ideologicamente falso, firmado entre a Fecomércio/RJ e o escritório ELUF E SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, de propriedade de LUIZA”, diz a denúncia do MPF.

