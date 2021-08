Com sucesso de público, mostra Os Gemeos encerra temporada na Pinacoteca

A Pinacoteca de São Paulo se despediu na última segunda, 9, da mostra ‘Os Gemeos: Segredos’, da dupla de artistas Gustavo e Otávio Pandolfo.

A exposição, sucesso de crítica e de público, liderou a retomada das atividades culturais no Brasil desde a sua inauguração, em 15 de outubro de 2020. Agora, segue para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

Na temporada que se encerrou, os trabalhos dos irmãos impactaram mais de meio milhão de pessoas, somadas as ações online e as visitas presenciais.

Mesmo em um ano de pandemia, o que limitou a capacidade de atendimento, cerca de 238 mil visitantes passaram presencialmente pelos espaços, o terceiro maior público que a Pinacoteca já recebeu em uma exposição temporária da sua história.

A mostra ficou atrás apenas das exposições do artista plástico hiper-realista Ron Mueck, com mais de 400 mil visitantes entre 2014 e 2015, e do escultor Rodin, com 300 mil visitantes em 2001.