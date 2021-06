Ex-Porta dos Fundos lança talk-show musical sobre orgulho LGBT+

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ator e comediante Luis Lobianco lança, em outubro, um talk-show musical voltado ao tema orgulho LGBT+.

O projeto ‘Reinando na Sala’, idealizado pela Aventura, está em fase de pré-produção e terá formato híbrido.

O programa será gravado no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, e transmitido ao vivo pelo YouTube. O musical também terá uma plateia presencial reduzida, com apresentação de Lobianco.

Nos dias 10, 17 e 24 de outubro o comediante receberá convidados para abordar assuntos como a luta contra o preconceito, vivências, aceitação, inclusão e amor livre.

Após as lives, que exibirão um QR Code para angariar doações à ONG Mães pela Diversidade, as sessões também estarão disponíveis no Spotify.