Ex-bolsonaristas ajudam a encher evento de filiação de Moro ao Podemos

O evento de filiação do ex-juiz Sergio Moro ao Podemos com vistas às eleições presidenciais do ano que vem, que ocorre na manhã desta quarta-feira em Brasília, reúne figuras políticas que atualmente são críticas ao governo de Jair Bolsonaro, mas que foram apoiadoras do presidente em passado recente.

No encontro em Brasília estão presentes três ex-ministros do atual governo. Além, obviamente, de Moro, que rompeu com o presidente em abril do ano passado, quando pediu demissão do cargo de ministro da Justiça, também estão no local o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o ex-ministro da Secretaria de Governo general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ambos inimigos do bolsonarismo. Cruz deve disputar a uma vaga de senador pelo Podemos.

O empresário Paulo Marinho, aliado de primeira hora de Bolsonaro em 2018 e suplente do senador Flávio Bolsonaro, é atualmente inimigo público do governo atual. Ele, que é filiado ao PSDB, ajudará João Doria em suas pretensões presidenciais no ano que vem.

Entre os parlamentares presentes à filiação de Moro que já estiveram no mesmo barco do presidente mas que hoje mantém distanciamento do Planalto estão Joice Hasselmann (PSL-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP) e Luis Miranda (DEM-DF).

Por fim, o senador Alessandro Vieira, virtual pré-candidato à presidência pelo Cidadania, também está no evento com o ex-juiz. Vieira, que declarou ter votado em Bolsonaro em 2018, foi um dos integrantes do bloco de oposição ao governo federal na CPI da Pandemia no Senado.