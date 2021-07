Empresário bolsonarista pede ao STF para acelerar depoimento dele na PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O empresário bolsonarista Otavio Fakhoury correu ao STF recentemente para avisar que deseja depor o quanto antes na Polícia Federal sobre supostas irregularidades num negócio dele com uma estatal.

O caso é investigado pela PF a partir de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Fakhoury quer deixar claro que está à disposição da Justiça.

O empresário, segundo seus advogados, “gostaria de solicitar oitiva perante a Autoridade Policial, com a maior brevidade possível, de forma a expor suas razões e aclarar os fatos em sua integralidade, fazendo com que não paire mais qualquer suspeita sobre si, com potencial inclusive, acredita-se, de realizados tais esclarecimentos (e juntados eventuais documentos que a Autoridade Policial entender como de interesse) ocorrer o consequente arquivamento da investigação”.