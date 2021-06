Em vídeo com a primeira-dama, vereadora anuncia namoro com o prefeito

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política brasileira não cansa de surpreender. Recentemente, o prefeito de São José das Missões, cidade de 3.000 habitantes no Rio Grande do Sul, reuniu o gabinete e aliados para gravar um vídeo de agradecimento a um deputado federal do PL de Valdemar Costa Neto.

O parlamentar destinou recursos de emenda parlamentar para a compra de uma van e um trator pela prefeitura. Diante da atual política de Jair Bolsonaro, de destinar dinheiro para esse tipo de medida patrocinada pelo centrão, o vídeo não seria uma produção digna de nota. O roteiro paralelo ao objetivo central da gravação, no entanto, é o que lança luz sobre a capacidade política muito particular do prefeito Gilmar Weber Tolfo de costurar alianças na cidade.

A produção começa com o motorista da prefeitura agradecendo ao deputado. O roteiro é esse. Cada integrante da gestão louvando a emenda. Aí vem a vez da primeira-dama, Clarice, que também é secretária municipal de Assistência Social. Depois dela, uma fila de aliados. O vídeo começa a ficar sonolento, até que chega o prefeito, Gilmar, e, ao ladinho dele, a vereadora Helena. Ela aproveita o momento para um anúncio surpreendente:

“Boa tarde, sou a vereadora Helena, sou agente de saúde, sou a nova namorada do prefeito Gilmar, e vou trabalhar incansavelmente para a população da cidade”.

Pela paz em que transcorre o vídeo, fica evidente que há união na base política já foi bem costurada pelo prefeito Weber.