Em campanha, Doria diz que vacinou Lula, general Heleno e mãe de Bolsonaro

A campanha do governador João Doria para as prévias do PSDB lançou nesta quinta-feira um vídeo no qual o pré-candidato tucano é apontado como o responsável pela vacina que salvou vidas “de petistas e de bolsonaristas”. A peça cita como exemplos de imunizados pela CoronaVac — que não é nominalmente citada na produção — o ex-presidente Lula, o general Augusto Heleno e a mãe do presidente Jair Bolsonaro.

“Bolsonaro já chamou ele de ‘calça apertada’. Os petistas o chamavam de ‘coxinha’. Bom, enquanto eles procuravam apelidos pro Doria, o Doria procurava uma vacina pro Brasil. E o coxinha calça apertada atravessou o mundo para conseguir a única vacina que o Brasil teve no pior momento da pandemia. A vacina que salvou vidas de idosos, médicos e enfermeiros. De petistas e de bolsonaristas. A vacina que tá no braço de brasileiros de todas as regiões, no braço do Lula, do general Heleno e da mãe do Bolsonaro”, diz o narrador.

Os três realmente se vacinaram com a CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês SinoVac em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao Governo de São Paulo.