Dino diz que Bolsonaro pode usar Anvisa para atrasar vacina

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), decidiu recorrer ao STF para garantir a vacinação da população de seu estado, independentemente de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para ele, há uma interferência de Jair Bolsonaro na Anvisa. No seu pedido ao STF, Dino solicita que os estados possam recorrer às agências estrangeiras que já autorizaram o uso dessas vacinas.

“Fui ao Supremo porque há insegurança quanto às interferências de Bolsonaro no processo de autorização das vacinas. Especialmente pela óbvia má vontade com a vacina do Butantan e pela lentidão do governo federal em encaminhar soluções emergenciais”, disse Flávio Dino ao Radar.