Dino deixa para 2022 a decisão sobre quem apoiar no Maranhão

Com a base aliada dividida no Maranhão, Flávio Dino acabou deixando para janeiro a decisão sobre que nome apoiar ao governo do estado em 2022.

Como o Radar mostrou, o governador estava inclinado — e chegou a admitir em reunião essa posição — a apoiar o vice dele, Carlos Brandão, que é do PSDB, na corrida ao governo.

Como boa parte dos partidos aliados deseja caminhar com Weverton Rocha, o senador do PDT que lidera as pesquisas, a coisa ficou para ser decidida mesmo no fim de janeiro.