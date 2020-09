Deputados querem convocar Ricardo Salles a explicar queimada no Pantanal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ), e outros deputados, querem convocar o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, para que explique as queimadas no Pantanal.

“O Ibama estima que mais de 2 milhões de hectares já foram atingidos pelo fogo em todo Pantanal – uma área que equivale a 14 vezes a cidade de São Paulo. E o pior ainda está acontecendo – o mês de setembro é o mês com a média mais alta de focos de incêndio e as chuvas costumam chegar somente na segunda metade de outubro. Uma área equivalente a 10% de todo o Pantanal mato-grossense já foi destruída pelas queimadas deste ano. E os incêndios continuam fora de controle”, diz o requerimento apresentado na Câmara.

Cobram de Salles que medidas estão sendo tomadas para mitigar a situação.