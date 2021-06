Deputado que alertou Bolsonaro sobre Covaxin terá proteção da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após as entrevistas do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) sobre o alerta que ele e seu irmão fizeram ao presidente Jair Bolsonaro sobre suspeitas de irregularidades na compra da vacina Covaxin, o vice-presidente da CPI da Pandemia no Senado, Randolfe Rodrigues, anunciou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira que a comissão vai pedir segurança para o parlamentar e seus familiares.

Miranda é irmão de Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde que relatou ter sido pressionado para aprovar a aquisição da vacina indiana.

“A CPI da Covid estará requisitando segurança p/ o Deputado Luís Miranda, ao irmão e aos familiares. As informações que o Deputado está declinando à imprensa e que trará a esta CPI, são de extremo interesse público. Sua vida e de sua família precisam estar resguardadas”, informou Rodrigues, pelo Twitter.