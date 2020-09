Deltan sai da Lava Jato “pelos fundos”, diz Renan Calheiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Autor de uma das representações contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, Renan Calheiros celebrou nas redes sociais.

“O banimento do Deltan Dallagnol da Lava Jato era inevitável. As transgressões são constrangedoras: foi parcial, perseguiu, usou o MP para fazer política. A saída, pelos fundos, é tentativa inútil de reduzir o vexame. Fará companhia a Sergio Moro no grupo dos insignificantes”.

Também autora de representação contra Deltan no conselho, a senadora Katia Abreu comentou:

“A posição de Dallagnol era insustentável há muito tempo. Ele estava, na verdade, prejudicando a própria operação, pelo personalismo que imprimiu”.