Decisão do STF sobre depoimento de Lima ‘frustra expectativas’, diz Aziz

Presidente da CPI da Pandemia e senador pelo Amazonas, Omar Aziz foi às redes sociais há pouco para lamentar o habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber, do STF, que autorizou o governador Wilson Lima, do seu Estado, a não comparecer à comissão nesta quinta-feira.

“A decisão do STF sobre o depoimento de hoje frustra as expectativas do povo do Amazonas e do Brasil de saber realmente o que aconteceu na crise de oxigênio que ceifou tantas vidas no meu Estado no início do ano. Era uma chance ímpar de esclarecer fatos e expor as responsabilidades”, declarou Aziz.

Amparado pela decisão da ministra, Lima não compareceu ao Senado para prestar depoimento.

Na abertura da reunião desta quinta-feira, Aziz se dirigiu ao governador e disse que ele “perde uma oportunidade gigante na sua vida”. E informou que a CPI recorreria da decisão de Rosa Weber.