Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério dos Direitos Humanos, de Damares Alves, repassou 2,5 milhões de reais para o Incra concluir a regularização fundiária em territórios quilombolas. São estão cerca de 5 000 pessoas que vivem em Mirim, no Maranhão; Arraias, Tocantins; e Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso. A grana vai bancar as indenizações pagas a quem teve a terra desapropriada.