Dados do Google mostram que positivo de Queiroga ofuscou Bolsonaro na ONU

Depois da atuação carnavalesca na viagem a Nova York, que terminou com um teste positivo para Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conseguiu ofuscar Jair Bolsonaro na tribuna da Assembleia-Geral da ONU.

Dados do Google mostram que o ministro da Saúde foi o brasileiro com a maior disparada nas buscas da plataforma, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, nas 24 horas que se seguiram ao pronunciamento do presidente.

“Brazilian health minister” foi o termo de maior alta sobre o Brasil nos EUA, seguido por “Brazil health minister” (+950%) e “Brazilian president jair bolsonaro” (+850).

No Reino Unido, as buscas por “Brazil health minister” saltaram +1200% nas 24 horas seguintes ao pronunciamento de Bolsonaro.

Durante o evento da ONU, Marcelo Queiroga esteva em encontro de Bolsonaro com o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson.

Os termos mais buscados sobre o Brasil nas últimas 24 horas tanto no Reino Unido quanto nos EUA foram “Brazil time”, seguido por “Brazil covid”.

No Brasil, o interesse pelo ministro também acelerou, puxado pelo teste positivo para Covid-19. As buscas por Marcelo Queiroga no país subiram 240% em comparação às 24 horas anteriores ao passeio pela ONU.