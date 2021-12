Crime de lesa pátria, diz ex-prefeito de Manaus sobre garimpo na Amazônia

Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus e ex-pré-candidato do PSDB à Presidência, criticou a decisão do general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, de autorizar o avanço do garimpo na Amazônia.

No início da semana, Heleno deu sinal verde para sete projetos de exploração de ouro em região de floresta praticamente intocada.

“O que o general Heleno propõe é crime de lesa pátria. O garimpo não resolve a fome e o desemprego. Pelo contrário, agrava os problemas. Que comprometimento ele teria com essa atividade que nem imposto paga? Falam em garimpo legal e ilegal, mas o que existe é apenas o garimpo ilegal, sempre”, afirma Arthur Virgílio.

O tucano diz acreditar que o ministro do GSI e o presidente Jair Bolsonaro estão se “metendo em um buraco” e que a “última fronteira” nova de desenvolvimento econômico do Brasil é a biodiversidade da Amazônia.

“Ele cria problema entre os índios e os garimpeiros, incentivando o suborno e a destruição da floresta, o que também afeta a tradição milenar de sabedoria dos indígenas”, diz Virgílio.