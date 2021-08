CPI pede quebra de sigilo de Allan dos Santos e outros seis bolsonaristas

A CPI da Pandemia determinou nesta terça a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Allan dos Santos e de outros seis blogueiros e donos de sites bolsonaristas.

De acordo com os senadores da comissão, os envolvidos teriam recebido recursos públicos para emitir posicionamentos favoráveis a Bolsonaro em ações de enfrentamento à pandemia de Covid.

O pedido das quebras de sigilo é retroativo ao início de 2018 e, além de Allan dos Santos, vale também para Paulo Enéas, do site Crítica Nacional, Raul Nascimento dos Santos, do Conexão Política, Tarsis de Sousa Gomes, do Renova Mídia, e José Pinheiro Tolentino Filho, do Jornal da Cidade.

As produtoras LHT Higgs, do Brasil Paralelo, e a Farol Produções Artísticas, do portal Senso Incomum, também tiveram a quebra de sigilo solicitada pela CPI.