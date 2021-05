Corte no orçamento militar deve atingir programa de fronteiras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os cortes no orçamento do Ministério da Defesa devem atrasar ainda mais o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de fronteiras, o Sisfron, programa executado pela Embraer e pelo Exército, que tem recebido críticas pela falta de resultado prático.

Setores da caserna defendem investimento maior em tarefas que aliam a inteligência com o patrulhamento, a fim de aumentar a velocidade e efetividade das ações com menos recursos.

Militares ouvidos pelo Radar dizem que a segurança das fronteiras é fundamental por ser a porta de entrada de drogas e armas no país. “Com o corte no orçamento, o trabalho das Forças Armadas ficará prejudicado”, diz um interlocutor da caserna.