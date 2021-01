Concessão do Parque Aparados da Serra, em SC, arrecada R$ 20 mi

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou nesta segunda o resultado da abertura de envelopes da concessão do Parque Nacional Aparados da Serra, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A proposta vencedora entre seis concorrentes ofereceu 20 milhões de reais de outorga com investimentos previstos, pela concessão de 30 anos, de 260 milhões de reais. O lance mínimo da outorga era de 700.000 reais.