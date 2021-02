Como será a ‘largada’ de Arthur Lira no comando da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É o teste de fogo para a articulação de Arthur Lira, vitoriosa nas urnas da sucessão de Rodrigo Maia na Câmara.

Nesta terça-feira, o novo presidente da Casa programou uma série de ações para mostrar que a locomotiva voltou aos trilhos.

O plenário da Câmara votará o projeto de autonomia do Banco Central já aprovado no Senado. Na Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares poderão — tão logo resolvam questões burocráticas de composição do colegiado — começar a analisar o texto da Reforma Administrativa enquanto a Comissão Mista de Orçamento será finalmente instalada.

Depois dos meses de paralisia na gestão Maia, Lira mostrará o cartão de visitas ao mercado e ao governo. Se tudo correr como o planejado, repita-se. A conferir.