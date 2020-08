Como foi a conversa de Maia e Eduardo Paes pela prefeitura do Rio

Faltando poucos dias para o início das convenções partidárias para as eleições de novembro, Rodrigo Maia aproveitou a ida ao Rio de Janeiro – para o aniversário da mãe – para conversar com Eduardo Paes, o candidato do DEM para a prefeitura da capital fluminense.

Aliados de ambos dizem que o encontro teve como tema principal o jogo de alianças que será feito a partir da aguardada escolha do nome para compor a chapa com Paes. Em busca dessa definição, o ex-prefeito e pré-candidato terá uma agenda apertada nesta semana.

A convenção do DEM está marcada para acontecer no dia 2 de setembro. Na maratona de conversas, Paes terá encontros com o PL, de Cabo Daciolo, e com o PSDB, de Paulo Marinho.