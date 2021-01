Comissão vai convidar Doria para explicar dados da CoronaVac na Câmara

As idas e vindas nas informações sobre os resultados da eficácia da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, vão entrar na mira da Câmara dos Deputados.

A Comissão Externa da Câmara que acompanha ações de enfrentamento à Covid-19 vai chamar o governador de São Paulo, João Doria, o secretário de Saúde do estado e o diretor do Butantan, Dimas Covas, para prestar informações sobre a eficácia do imunizante desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Segundo o presidente da comissáo, deputado Doutor Luizinho (PP-RJ), o convite para a audiência com o governo paulista deve ocorrer logo na volta do recesso da Casa. O parlamentar quer, por exemplo, saber porque taxas de eficácia diferentes foram anunciadas.