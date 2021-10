Com novo resultado positivo para Covid, Queiroga vai continuar nos EUA

Atualizado em 1 out 2021, 17h04 - Publicado em 1 out 2021, 16h50

Em isolamento em Nova York, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou que fez novo exame PCR e que o resultado continua positivo para Covid-19.

Com isso, ele terá de continuar em quarentena — a expectativa era de que a volta ao Brasil fosse liberada ainda nesta sexta, caso o teste desse negativo.

Queiroga está nos Estados Unidos desde 20 de setembro, em ocasião da Assembleia Geral da ONU. O resultado positivo foi confirmado no dia seguinte.

De acordo com as normas sanitárias americanas e brasileiras, o viajante com Covid-19 precisa ficar isolado entre 10 e 14 dias, caso não haja sintomas graves e, a partir do décimo dia, é preciso negativar um novo PCR.