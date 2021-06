CNMP e CNJ se reúnem para aprovar mudança em concursos públicos

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vão se reunir nesta terça-feira para apreciar uma proposta de resolução conjunta sobre a composição das comissões organizadoras e bancas dos concursos públicos para ingresso na magistratura e no Ministério Público. A sessão está marcada para as 14h e será realizada no plenário do CNJ.

O texto prevê a participação de pelo menos um integrante do MP nos concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura e de pelo menos um integrante do Judiciário nos concursos públicos para o Ministério Público.

Essa será a 1ª sessão extraordinária conjunta de 2021 entre as instituições. A proposta de resolução foi apresentada pelas presidências dos conselhos. O relator é o conselheiro do CNMP Luciano Nunes Maia Freire.