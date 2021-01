No dia 10 de outubro de 2020, André do Rap, um dos cabeças do PCC, fugiu após ter sido colocado em liberdade por uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do STF.

Depois de curtir Natal e a festa da virada provavelmente no Paraguai, como acreditam os serviços de inteligência da polícia, o criminoso vai completar nos próximos dias três meses curtindo a liberdade suprema.