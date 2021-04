Chefão do PL, Valdemar Costa Neto confere posse de aliada no Planalto

Distante dos holofotes desde que foi apanhado no mensalão, o caquique do PL, Valdemar Costa Neto, reapareceu nesta terça-feira na posse da nova ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, sentado ao lado dela em posição de destaque na cerimônia.

Na mesma fileira, estavam o presidente Jair Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o antecessor de Flávia, Luiz Eduardo Ramos, que migrou para a Casa Civil.

Valdemar foi preso em dezembro de 2013, após ter sido condenado pelo STF a sete anos e dez meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no mensalão.

Em 2016, O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, concedeu perdão da pena e determinou a expedição de alvará de soltura de Costa Neto. Barroso concordou com parecer da PGR favorável ao enquadramento do ex-deputado no decreto presidencial de indulto por já ter cumprido um quarto da pena e estar em regime aberto.

Líderes partidários no Congresso também prestigiaram a posse da nova articuladora política do governo federal. No seu discurso, Flávia disse que quer combater “o vírus que mata” e acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19. E pregou união entre todos os Poderes da República, estados e municípios. Só falta combinar com o chefe.

Já no final de sua fala, ela fez questão de agradecer “de forma muito especial e carinhosa” ao presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto.