‘Cartas da Terra’ chamam crianças e adultos a lutarem pela humanidade

A associação Alternativa Terrazul lança nesta quinta-feira os livros “Carta da Terra” para adultos e crianças. As obras tratam da preservação do planeta com linguagem adaptada para cada público.

Segundo as publicações, há relação entre as epidemias e o meio ambiente e, hoje, 75% das doenças emergentes e 65% das doenças existentes têm origem zoonótica, devido à destruição dos ecossistemas.

“Um compromisso para com a Terra é hoje um compromisso com a própria sobrevivência da humanidade”, alerta o senador Randolfe Rodrigues na apresentação do livro que é realizado pela Fundação Grupo Esquel Brasil, Associação Alternativa Terrazul, Carta da Terra Internacional e Teia Carta da Terra Brasil.

O lançamento, que será transmitido pela página do Facebook da Alternativa Terrazul, pretende unir forças e propor uma profunda reflexão sobre mudanças necessárias para o mundo, baseada nos pilares da Carta da Terra. Os livros serão disponibilizados para download grátis no site: http://www.alternativaterrazul.org.br

A Carta da Terra é um documento que aponta passos em direção à mudanças para o presente e o futuro e, por isso, tem como destinatárias não apenas a atual geração, mas também as que ainda virão habitar o planeta.