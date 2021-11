Campanha de Leite suspeita de ‘quebra de sigilo’ na votação do PSDB

Um vídeo que está sendo distribuído por apoiadores de João Doria no WhatsApp, com resultados parciais da votação do governador de São Paulo nas prévias do PSDB, já movimentou a campanha de Eduardo Leite.

A votação, segundo garantiu a cúpula do partido, é sigilosa. O surgimento de resultados parciais nas mãos de apoiadores de Doria levou a campanha a “monitorar” a situação para, se confirmada a irregularidade, tomar “providências necessárias”.

“A campanha está monitorando isso e se confirmado quebra de sigilo tomara as providências necessárias. Estamos vendo se ele está acessando votos, o que não seria possível, ou se está mentindo pra tentar influenciar o eleitor”, diz um interlocutor da campanha de Leite.

A divulgação do resultado, quando teoricamente todos do partido saberão como foi a votação, será por volta de 17h, prometeu Bruno Araújo. O PSDB já desmentiu a suposta quebra de sigilo na votação.