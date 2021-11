PSDB diz que campanha de Doria não sabe quem votou nele: ‘Retórica’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante da suspeita de quebra de sigilo na votação do PSDB, levantada pela campanha de Eduardo Leite, o PSDB nacional entrou em contato com o Radar para dizer que o vídeo dos apoiadores de João Doria com o suposto número de votos favoráveis ao governador de São Paulo não passa de “retórica de campanha”.

Em português claro: mentira. “É retórica de campanha. Em nenhum momento significa que houve qualquer quebra de sigilo nos votos”, diz o partido.

O vídeo em questão é esse: