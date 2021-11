Campanha de Leite denuncia ao PSDB ‘fake news’ de aliado de Doria

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Urgente. Fake news divulgada pelo presidente do PSDB de São Paulo”. Assim começa a denúncia de três páginas enviada há pouco pela campanha de Eduardo Leite ao comando do partido.

Trata-se do vídeo divulgado pelo Radar em que Marcos Vinholi, chefe estadual da sigla em São Paulo, apresenta um resultado parcial dos votos em João Doria nas prévias.

O vídeo está circulando no WhatsApp e já levou o PSDB a desmentir a possível quebra de sigilo na votação.

“Quando Marco Vinholi afirma que mais de 5.000 pessoas votaram em Dória até às 09h30min deste sábado, ou ele está falando uma mentira escancarada, ou possui acesso privilegiado a alguma informação sobre a votação, o que, sem sombra de dúvidas, geraria evidente desigualdade no processo eleitoral”, diz a denúncia.

“Queremos crer, obviamente, que ele está mentido, e por isso justifica-se a imediata intervenção de Vossa Excelência para fins de reposição da verdade. Trata-se de informação sabidamente inverídica divulgada em meio de fácil, rápida e massiva divulgação, o que torna a situação ainda mais grave”, diz Artur Lemos, vice-presidente do PSDB no Rio Grande do Sul.

A campanha de Leite quer a “imediata remoção do vídeo do perfil de Vinholi no Instagram. Também cobra de Vinholi publique o seguinte desmentido:

“Reposição da verdade: é falsa a informação que divulguei mais cedo, de que até às 09h30min deste sábado João Doria teria mais de 5 mil votos, uma vez que o voto é secreto e não há divulgação de resultado parcial, sendo que a apuração ocorrerá somente após às 17h.”

O vídeo da confusão é esse: