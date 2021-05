Campanha da ONU pelo uso de máscara tem Taís Araújo e estrelas da seleção

Desde o início deste mês que a ONU veicula em mobiliários urbanos de grandes cidades brasileiras uma campanha com a atriz Taís Araújo que incentiva às pessoas a continuarem usando máscara e respeitando as medidas sanitárias mesmo com o avanço da vacinação no país. A campanha pede que as pessoas tomem atitudes individuais em prol do bem coletivo com a hashtag #CadaUmDeNós.

No próximo sábado, data de estreia do campeonato brasileiro de futebol, a campanha entrará na segunda fase, com a participação de jogadores da seleção como Daniel Alves e David Luiz , que passarão a fazer postagens nas redes sociais mostrando que estão usando máscaras em locais públicos.

A ideia é que as pessoas usem a hashtag para mostrar que também estão fazendo a parte delas. A campanha, que vai até 12 de junho, é organizada pelo projeto Verificado, iniciativa da ONU para combater desinformação durante a pandemia de Covid-19.