‘Brasil não aguenta mais tanta incompetência’, diz Dilma sobre Bolsonaro

Dilma Rousseff deixou o Planalto depois do impeachment de 2016 sob fortes críticas em relação a incompetência de seu governo, que quebrou a economia e ruiu por falta de apoio político no Congresso.

Quase cinco anos depois da queda, Dilma considera que agora é o governo de Jair Bolsonaro que está afundando o país por incapacidade de adotar medidas que garantam a travessia nessa crise do coronavírus. “O governo de Bolsonaro e Mourão se mostra alienado da realidade… O Brasil não aguenta mais tanta incompetência, tanta irresponsabilidade, tanto desleixo e descaso com a vida humana e com o sofrimento do povo”, diz a petista num artigo interno do partido.

“Não há dúvida de que o aumento da pandemia, o atraso na vacinação e a emergência social levarão o nosso povo ao desespero. Os brasileiros não merecem isto. As consequências serão muito dolorosas, o sofrimento será imenso e, por óbvio, serão ainda piores para os mais vulneráveis. Se 2020 foi um ano terrível para todos, sobretudo para os pobres, 2021 ameaça ser muito pior”, segue Dilma.