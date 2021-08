Bolsonaro vai se vacinar para poder sair do Brasil

Um ministro próximo a Jair Bolsonaro comentou esta semana que ainda não se sabe quando o presidente vai finalmente tomar a vacina contra a Covid-19, mas que já não tem mais qualquer dúvidas de que ele vai dar o braço a furar, apesar de todo o negacionismo.

O motivo é simples: a exigência de vacinação em países que ele quer visitar no resto do seu mandato.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, Bolsonaro só saiu do Brasil uma vez, em maio deste ano, para a posse do presidente do Equador.