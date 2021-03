Bolsonaro ouve pedido para que só Queiroga fale de pandemia no governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Integrantes dos poderes que estiveram na reunião desta quarta no Palácio da Alvorada avaliam que o movimento tem chance de prosperar se a disputa política em torno do comando das ações na pandemia for encerrada a partir de agora.

Nessa linha, Jair Bolsonaro foi aconselhado na conversa que terminou há pouco a fazer de Marcelo Queiroga uma espécie de Posto Ipiranga da Saúde.

“O governador de Alagoas, Renan Filho, disse algo muito interessante. Pediu que o presidente faça de Queiroga o Paulo Guedes da Saúde. Ou seja, que só Queiroga fale de pandemia, assim como só Guedes trata de Economia”, diz um participante do encontro ao Radar.