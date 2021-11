Bolsonaro depõe em inquérito sobre interferência na PF, sem defesa de Moro

O presidente Jair Bolsonaro depôs na noite desta quarta-feira à PF sobre a sua suposta interferência na própria Polícia Federal, sem a presença da defesa do ex-ministro Sergio Moro. Os dois são investigados no inquérito sobre o caso no STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pelo Radar.

O advogado de Moro, Rodrigo Sánchez Rios, acaba de divulgar uma nota afirmando que foi surpreendido pela notícia do depoimento sem que a defesa do seu cliente fosse intimada e comunicada previamente.

Segundo Sánchez Rios, a sua ausência impediu a formulação de “questionamentos pertinentes, nos moldes do que ocorreu por ocasião do depoimento prestado pelo ex-ministro em maio do ano passado”.

“A adoção de procedimento diverso para os dois coinvestigados não se justifica, tendo em vista a necessária isonomia entre os depoentes”, afirmou o advogado.

No mês passado, o Radar noticiou que a defesa de Moro sentiu o cheiro de queimado no STF diante da possibilidade que Bolsonaro pudesse ter o benefício de depor sem dos advogados do ex-ministro.

O Radar também revelou que Moro guardou com seus advogados provas inéditas da ação do presidente no caso. A ideia era justamente confrontar o “PR” diretamente com as evidências. A defesa já havia elaborado mais de 40 perguntas.