O trunfo de Sergio Moro contra Bolsonaro no inquérito do STF

Atualizado em 7 out 2021, 16h46 - Publicado em 8 out 2021, 06h02

Se depender da defesa de Sergio Moro, o depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito que apura a interferência presidencial na Polícia Federal não será um passeio no parque numa tarde ensolarada de domingo.

Bolsonaro topou responder presencialmente ao interrogatório dos delegados. Era justamente o que a defesa de Moro sempre tentou conseguir. A decisão do presidente, amparada pela AGU, foi comemorada pelos advogados do ex-juiz como um gol.

Estrategista, Moro guardou com seus advogados provas inéditas da ação de Bolsonaro no caso. A ideia era justamente confrontar o “PR” diretamente com as evidências. São mais de 40 perguntas já elaboradas. Fortes emoções!