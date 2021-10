Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2021, 15h07 - Publicado em 15 out 2021, 07h15

A defesa de Sergio Moro sentiu o cheiro de queimado no STF. Jair Bolsonaro pode ter o benefício de depor no inquérito que investiga a interferência na Polícia Federal sem ter que responder a perguntas dos advogados de Moro. Mamão com açúcar.