Benedita da Silva aciona Justiça Eleitoral contra ‘Guardiões do Crivella’

A coligação “É A Vez do Povo”, da qual faz parte a candidata à prefeitura do Rio Benedita da Silva (PT), acionou a Justiça Eleitoral pedindo a cassação da chapa de Marcelo Crivella (Republicanos) e a declaração de inelegibilidade por 8 anos do atual prefeito, sua vice, e dois funcionários do governo municipal.

Na ação de investigação judicial eleitoral apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio, a chapa da candidata petista afirma que a articulação de grupo de funcionários do governo municipal — servidores e em cargos de confiança –, para impedir a publicidade das críticas ao sistema de saúde gerido por Crivella, representa abuso de poder político de gravidade suficiente para justificar a aplicação das penalidades requeridas.

Além dos candidatos investigados, pelo menos 15 funcionários estariam envolvidos no esquema, que foi, inclusive, alvo de inquérito civil e de procedimento preparatório criminal instaurados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.