Baixa posição do Brasil no Índice Global de Inovação é tema de debate

A importância estratégica da inovação, especialmente neste momento de pandemia, será debatida nesta sexta-feira numa live promovida pela CNI.

O destaque do encontro será a presença do professor indiano Sumitra Dutta, ex-reitor da Escola de Negócios da Universidade de Cornell e um dos maiores especialistas em inovação do mundo.

A conversa terá como tema a posição do Brasil no Índice Global de Inovação, cujo ranking de 2020 será divulgado nesta quarta.

Em 2019, o Brasil apareceu na 66ª posição entre 129 países, embora seja a 9ª maior economia do mundo. Em 2011, o país era o 47º da lista. Suíça, Suécia e Estados Unidos lideram o ranking.