Aziz escancara ruptura com Renan: ‘Comigo não terá conversa’

Atualizado em 18 out 2021, 18h45 - Publicado em 18 out 2021, 18h21

Em meio ao racha no alto-escalão da CPI, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-BA), não quer mais saber de conversa com Renan Calheiros (MDB-AL).

Depois do atrito gerado pelo relator, que teria vazado trechos do parecer final à imprensa, a reunião entre os senadores que aconteceria nesta segunda-feira para tratar dos ajustes ao texto foi cancelada.

“Comigo ele com certeza não terá nenhuma conversa. Teríamos que ter discutido isso e ter chegado a um acordo dos indiciamentos, das tipificações, antes de vazar o relatório”, afirmou Aziz ao Radar.

Para o senador, o movimento de Calheiros deixou o resto da comissão de mãos atadas — colocando em xeque uma soma imensa de esforços e que já dura meses.

“Poderia ter algumas coisas que queríamos incluir e nem esse direito nós tivemos. Agora, qualquer um de nós que fique contra [o relatório], vai passar para a sociedade que nós estamos protegendo o presidente [Jair Bolsonaro]“, disse.

No meio da tarde, Aziz recebeu os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE) no seu gabinete. Renan Calheiros estava na sua sala, reunido com consultores do Senado para ajustar detalhes finais do seu parecer.

Segundo quem conversou com o presidente da CPI, ele estava “cuspindo marimbondos” contra Calheiros — Aziz estava inclinado a abrir o prazo de uma semana para que os senadores pudessem ler o relatório de Renan antes de votá-lo.

A leitura do parecer, prevista inicialmente para esta terça-feira, foi remarcada para quarta. Já a votação foi marcada para a terça da próxima semana, dia 26.