Avanço do TSE contra fake news repete ação dos EUA contra o trumpismo

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luis Felipe Salomão decidiu fechar nesta segunda a torneira de dinheiro dos canais de fake news bolsonaristas nas redes sociais. O motivo é conhecido: a pratica permanente de de propagação de informações falsas, no caso atual, sobre as eleições brasileiras.

Salomão atendeu a um pedido da Polícia Federal, que identificou um esquema criminoso organizado para faturar com fake news. A partir de agora, todo o dinheiro dessa turma será depositado em uma conta judicial até que as investigações sejam concluídas.

O movimento realizado por Salomão segue os passos do que foi feito pela Justiça nos Estados Unidos, onde seguidores de Donald Trump que lucravam com fake news nas redes também tiveram o repasse de recursos de redes sociais bloqueados.

Ministros do TSE ouvidos pelo Radar avaliam que Jair Bolsonaro e seus seguidores tentam adotar no Brasil a cartilha usada por Donald Trump para tentar deslegitimar a derrota eleitoral sofrida para Joe Biden. A intenção é tumultuar e o meio para convencer as pessoas a agirem contra as instituições democráticas é o mesmo: fake news.