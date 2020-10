Autor de ‘Como as Democracias Morrem’ debate com brasileiros

Atualizado em 22 out 2020, 20h50 - Publicado em 26 out 2020, 10h32

Palestrantes do Brasil e de outros países estarão, de forma virtual e gratuita, celebrando a democracia nesta segunda-feira. A iniciativa marca os 20 anos da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Entre os convidados, figuram ministros do STF, juristas e o autor do best-seller Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky.

“Será um dia de exercício pela democracia, de reconhecimento do outro como igual, de fortalecimento na crença do constitucionalismo democrático como a ideologia vencedora do século 21”, explica o advogado Flávio Pansieri, presidente do Conselho Fundador da ABDConst.

“Um dia pela democracia” espera público de mais de 25 mil pessoas, que assistirão palestras de grandes pensadores da atualidade. Dentre os conferencistas confirmados estão Alexandre de Moraes (ministro STF), Carmen Lúcia (ministra STF), Cláudia Werneck (Escola da Gente), Flávia Piovesan (OEA), Flávio Pansieri (ABDConst), Joaquim Falcão (Supremo em Números), Lenio Streck (jurista), Luís Roberto Barroso (STF), Luiz Felipe Pondé (filósofo), Nelson Jobim (ex-STF), Paulo Guedes (Ministro da Economia), Steven Levitsky (professor de Harvard) e Sylvia Steiner (ex-juíza Tribunal Haia).