Após vitória no TSE, Caetano define nova data de show para Manuela

Depois de conseguir nesta quinta-feira o aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Caetano Veloso definiu uma nova data para a realização do show para arrecadar fundos para as campanhas de Manuela D’Ávila (PCdoB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Inicialmente marcada para este sábado, a live agora acontecerá na próxima quinta-feira, dia 12. O valor dos ingressos será revertido para impulsionar as duas campanhas. Duas músicas são dadas como certas no setlist da apresentação: “Sampa”, que será dedicada a Boulos, e “Menino Deus”, inspirada no nome de um bairro da capital gaúcha, para Manuela.

Os candidatos concorrem às prefeituras de Porto Alegre e São Paulo, respectivamente. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul havia impedido a apresentação sob o argumento de que se trataria de um “showmício”, o que é vedado por lei.

Por seis votos a um, porém, os ministros do TSE consideraram que não cabe à Justiça Eleitoral realizar censura prévia nem avaliar a legalidade de evento que ainda não ocorreu e que não é proibido. Mas destacaram, contudo, que nesse tipo de evento não pode haver pedido expresso de votos.