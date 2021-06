Aplicativo pode ajudar nas buscas por Lázaro Barbosa em GO

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Utilizado na Amazônia e no Pantanal para alertar sobre queimadas, o aplicativo Brasil+Seguro, desenvolvido em Joinville, Santa Catarina, foi oferecido por seus desenvolvedores aos comandantes das buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa, em Goiás.

A plataforma, gratuita, permite que qualquer pessoa acione as autoridades clicando em apenas um botão de alerta. Segundo o jornal A Notícia, o aplicativo poderá ajudar a reduzir trotes e o tempo gasto na verificação de pistas. Os desenvolvedores da plataforma apresentaram o serviço aos comandantes e ao prefeito de Cocalzinho (GO), onde as buscas ocorrem.