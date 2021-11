Aliados veem com ceticismo a mais nova promessa de Bolsonaro sobre partido

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

São tantas idas e vindas, que a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que a decisão sobre o seu novo partido pode sair nesta semana foi vista com descrédito até por aliados envolvidos nas tratativas.

“Só acredito quando vir a ficha”, comentou uma pessoa que participa das negociações e integra o círculo íntimo do presidente.

Em tempo: Bolsonaro disse a jornalistas nesta segunda-feira, na Itália, que “namora” o PP, o PL e o PRB (antigo nome do Republicanos).

“O tempo está curto, começa a fazer negociações e acordos para 2022. Tenho que decidir se vou ser candidato à reeleição, decisão vai ser em março. Até lá, para decidir, tenho que ter partido. Queria que saísse hoje, quem sabe nesta semana mesmo saia. Tenho que ver como as outras duas namoradas vão ficar, não podem ficar muito chateadas comigo. Vou casar e vai ser com uma só”, declarou.

A promessa é antiga. Neste mês, completam-se dois anos desde que o presidente se desfiliou do PSL, pelo qual foi eleito em 2018. No fim do ano passado, ele prometeu escolher sua nova “casa” até março desse ano. Até agora, nada.