‘Agradeço a Deus pela vida’, diz Mendonça sobre ida ao STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a indicação do seu nome ao STF devidamente publicada no Diário Oficial da União, o ministro André Mendonça, da AGU, divulgou uma nota na madrugada desta terça-feira para agradecer a Deus, à família, ao presidente Jair Bolsonaro, aos líderes evangélicos, parlamentares e amigos.

“Terrivelmente evangélico”, como prometeu Bolsonaro, Mendonça anunciou que buscará contato com todos os senadores, que vão avaliar sua indicação para a vaga de Marco Aurélio Mello. E prometeu ao povo brasileiro reafirmar seu compromisso com a Constituição e o Estado Democrático de Direito.

LEIA TAMBÉM: Evangélicos entram em campo para ajudar Mendonça no Senado

Pastor presbiteriano, a quem o presidente pediu que fizesse uma oração em todas as sessões do STF, ele finalizou com mais uma menção a Deus, a quem pediu para abençar o Brasil.

Leia a seguir a nota na íntegra:

Com a submissão de meu nome ao Senado Federal, agradeço a Deus pela vida e por essa possibilidade de servir meu país; à minha família, pelo amor recíproco; ao presidente Jair Bolsonaro, pela confiança; aos líderes evangélicos, parlamentares, amigos e todos que têm me apoiado.

Coloco-me à disposição do Senado Federal. De forma respeitosa, buscarei contato com todos os membros, que têm a elevada missão de avaliar meu nome. Por fim, ao povo brasileiro, reafirmo meu compromisso com a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Deus abençoe nosso país!

André Mendonça