‘Agora tinha que estar na praia tomando cerveja’, diz Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na entrevista que concedeu a José Luiz Datena, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer uso da versão de que o Supremo Tribunal Federal o impediu de atuar na pandemia. O Supremo, na verdade, julgou que governadores e prefeitos tinham autonomia para decidir sobre restrições de circulação na crise sanitária, mas não proibiu o presidente de governar e adotar medidas de planejamento para evitar crises no SUS ou o atraso da vacina, por exemplo.

Na entrevista ao Datena, Bolsonaro tentou convencer a audiência de que o STF o converteu em figurante na cadeira presidencial: “tinha que estar na praia agora tomando cerveja”.

Ele disse: “vou repetir aqui, qual moral tem João Doria e Rodrigo Maia em falar em impeachment ou me acusar disso tudo que está acontecendo aí, se eu fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal de fazer qualquer ação em combate a coronavírus em estados e municípios? Eu tinha que estar na praia numa hora dessa. Pelo Supremo Tribunal Federal, eu tinha que estar na praia agora, Datena, tomando uma cerveja. O Supremo falou isso pra mim”.

E completou: “O erro meu agora foi não atender o Supremo e estar interferindo, ajudando quem está morrendo em Manaus, com cilindros, com remoções, com tratamento precoce também. Manaus estava abandonada”.