A vitória de Pacheco será muito mais uma vitória de Alcolumbre — entenda

Todas as negociações de apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco nessa disputa pela presidência do Senado são feitas pelo padrinho do senador do DEM, Davi Alcolumbre.

É o atual chefe da Casa que telefona aos caciques e líderes de bancada para oferecer acordos, pedir apoio e até para mandar aquela popular pergunta — porque perguntar não ofende: “O que você quer para estar com a gente?”.

Um dos caciques partidários procurado por Alcolumbre resume bem o papel de Pacheco nesse momento da campanha: “A função do afilhado é apenas sorrir”.